Entre los Oscar 2023 y “The Last Of Us”: La noche en la que Pedro Pascal deslumbró

El domingo pasado, el actor chileno Pedro Pascal fue el presentador estrella en la gala de los Premios Oscar, celebrada en el Dolby Theatre de Los Angeles. Desde el inicio de la noche, en la alfombra roja, Pascal acaparó las miradas con un traje negro sin corbata y acompañado por su hermana, Javiera Balmaceda Pascal.

Durante la ceremonia, el conductor de los Oscar, Jimmy Kimmel, hizo referencia a Pascal en medio de sus bromas. Recordando un incidente del año anterior, Kimmel bromeó diciendo que esta vez él tenía guardaespaldas para protegerse de cualquier reacción negativa a sus chistes. Entre sus “protectores”, mencionó al personaje que Pascal interpretó en “The Mandalorian”.

Monólogo de Jimmy Kimmel durante los #Oscars citando algunos colegas que lo defenderán ante un incidente a lo Will Smith. Michael B. Jordan (Adonis Creed), Michelle Yeoh, Pedro Pascal (The Mandalorian) y Andrew Garfield (Spiderman) perdido, denle #Oscar pic.twitter.com/pqxHQP6D0m — enzo (@elcinemellama) March 13, 2023

A mitad de la ceremonia, Pascal subió al escenario junto a la famosa actriz Elizabeth Olsen para presentar y anunciar a los ganadores de dos categorías: Mejor Corto Documental y Mejor Corto Animado. Pascal se mostró relajado e incluso protagonizó un divertido momento cuando hizo una broma sobre uno de los filmes nominados.

Pedro Pascal y Elizabeth Olsen en los #Oscars pic.twitter.com/fUGWfHHx3i — Geek Zone 🍿 #Oscars #Oscars95 (@GeekZoneGZ) March 13, 2023

The Last Of Us

Pero la noche del domingo no fue solo de los Oscar para Pascal, ya que HBO Max emitió el noveno y último episodio de la primera temporada de “The Last of Us”, la popular serie en la que el actor chileno es el protagonista. Pascal estuvo omnipresente en la televisión estadounidense esa noche.

Con un elenco liderado por nuestro compatriota y Bella Ramsey, el programa trajo de vuelta la experiencia que se vivió con la consola PlayStation 3. Y, tal como el material original, se ha anunciado que habrá una segunda parte de la historia.

El final de #TheLastOfUs es igual al videojuego y por tanto INCREIBLE, de los mejores caps de la serie sin dudas. Es una locura lo que hizo HBO con esta adaptacion en live action, siendo la mejor que vi de este tipo. Pedro Pascal y Bella Ramsey son geniales pic.twitter.com/F1keNAssxX — 𝔈𝔫𝔷𝔬 ⭐⭐⭐ (@FusionsWorks) March 13, 2023

¿Cuándo podremos ver la segunda temporada?

El evidente éxito de la serie, llevó de inmediato a sus seguidores a querer más, por ende el saber cuando estarán disponibles los nuevos capítulos de “TLOU” es la gran incógnita del momento.

Según las declaraciones de Pedro Pascal a Collider, es posible que la filmación de la segunda temporada de “The Last of Us” comience en 2023. Aunque aún no se ha anunciado una fecha oficial de estreno, podemos hacer una estimación del periodo en que se lanzará.

Si la producción sigue siendo tan consistente como en la primera temporada, las grabaciones terminarían en 2024. Después de la etapa de postproducción, es probable que los próximos episodios se estrenen a finales de 2024 o principios de 2025 en HBO.