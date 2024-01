Barbie como la favorita: Revisa los nominados a mejor canción en los premios Oscar

Finalmente, ha llegado el momento esperado. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha publicado la lista definitiva de nominados para la 96.ª edición de los premios Oscar, que se llevará a cabo el próximo 10 de marzo.

En la categoría de Mejor Canción Original, la película Barbie es la gran favorita, ya que dos de sus canciones se encuentran en la lista. “What Was I Made For?”, compuesta e interpretada por Billie Eilish, y “I’m Just Ken” de Mark Ronson y Andrew Wyatt, cantada por el actor Ryan Gosling. Este último también está nominado a Mejor Actor de Reparto.

En los Globos de Oro 2024, la canción “What Was I Made For?” ganó como mejor canción original, mientras que “I’m Just Ken” hizo lo propio en los Critics’ Choice Award, evento en el que Ryan Gosling fue protagonista debido a su reacción ante el anuncio del galardón. Pareciera que no entendía por qué habían ganado, generando una ola de memes en redes sociales. Estos éxitos posicionan, según la crítica y expertos, a Barbie como la favorita para adjudicarse esta categoría en los premios Oscar.

A continuación, puedes ver el listado de las canciones nominadas a “Mejor canción original”: