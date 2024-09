Así es el primer trailer del documental de “Elton John: Never Too Late”

Disney+ publicó el primer adelanto del documental “Elton John: Never Too Late” que repasa la vida y trayectoria del cantante y compositor de 77 años y que se estrenará a mediados de diciembre.

Un viaje íntimo por más de 50 años de carrera en el que el mismo Elton John cuenta sus altos y bajos, cómo superó sus adicciones y las adversidades para “convertirse en el ícono que es hoy”.

Como dice John en el trailer “siempre he creído que si tienes suficiente ambición, puedes triunfar en cualquier parte”, agregando “cuando era muy joven, mi vida estaba completamente dedicada a la música. Sólo quería ser compositor”.

Después de llegar a la cima del éxito en los 70, Elton comenta “en ese momento, había un vacío en mi interior (…) Mi alma se había oscurecido. Yo mismo me había vuelto oscuro. No era una alegría estar a mi lado. No tenía nada más que mi éxito y mis drogas”.

También muestra su faceta de autodescubrimiento y cuando se da cuenta que es gay, finalizando el tráiler con las palabras “he llegado a un punto en mi vida en el que tengo que hacer lo que es honesto”.