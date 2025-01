Este es el listado completo de los ganadores de los Golden Globes

Como es tradición, desde 1961, la edición número 82 de los Golden Globes se llevó a cabo en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles, California. En esta instancia, se entregaron 27 reconocimientos, de los cuales 15 fueron en el área del cine y 12 en televisión.

En el campo cinematográfico destacaron cintas como The Brutalist y Emilia Pérez. En cuanto a actuaciones, Fernanda Torres fue reconocida como Mejor Actriz en Película de Drama con I’m Still Here. Mientras que, Jeremy Allen White destacó como Mejor Actor en una Serie – Musical o Comedia por su actuación en The Bear.

En las miniseries, Bebé Reno fue la gran ganadora, obteniendo el premio principal y una distinción para Jessica Gunning como Mejor Actriz de Reparto en Televisión. Además, Colin Farrell y Jodie Foster fueron premiados por sus actuaciones en películas como The Penguin y True Detective: Night Country, respectivamente.

Lista Completa de Ganadores

Cine

Mejor Película – Drama: The Brutalist

Mejor Película – Musical o Comedia: Emilia Pérez

Mejor Director: Brady Corbet por The Brutalist

Mejor Actor en una Película – Drama: Adrian Brody por The Brutalist

Mejor Actriz en una Película – Drama: Fernanda Torres por I’m Still Here

Mejor Actor en una Película – Musical o Comedia: Sebastian Stan por A Different Man

Mejor Actriz en una Película – Musical o Comedia: Demi Moore por La Sustancia

Mejor Actor de Reparto en una Película: Kieran Culkin por A Real Pain

Mejor Actriz de Reparto en una Película: Zoe Saldaña por Emilia Pérez

Mejor Película Animada: Flow

Mejor Película en Lengua Extranjera: Emilia Pérez (Francia)

Mejor Guion: Peter Straughan por Conclave

Mejor Banda Sonora Original: Trent Reznor y Atticus Ross por Challengers

Mejor Canción Original: “El Mal” de Emilia Pérez

Televisión