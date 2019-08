El poeta Daniel Borzutzky publica en Chile su premiado libro “La performance de volverse humano”

Un espacio politizado, militarizado, como si fuera zona de guerra, es el que retrata el poeta estadounidense Daniel Borzutzky en “La performance de volverse humano”, libro que en 2016 ganó el prestigioso premio National Book Award, en la categoría poesía, y que ahora llega a Chile a través de Editorial Cuneta.

El volumen, publicado en inglés en 2016 (The performance of becoming human) por Brooklyn Arts Press, registra los horrores cometidos bajo la dictadura de Pinochet, y las consecuencias de lo que significa ser migrante en la actualidad en Estados Unidos. “Las fronteras literales crean divisiones arbitrarias. Estoy interesado en la manera en que la frontera literal forma fronteras imaginarias, que sirven para dividir gente y destruyen naciones”, dijo Borzutzky durante su paso por el país.

Tal como señaló el poeta, el libro fue escrito antes que Donald Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos, durante el mandato de Obama, cuando ya se observaba un fuerte nacionalismo, lo que se ha replicado en otras partes del mundo, configurando una suerte de movimiento global contra los refugiados inmigrantes.

Los poemas de Borzutzky, traducidos al español por Galo Ghigliotto, presentan un mundo desolado donde “el mundo público, o más bien la idea de que el gobierno existe para ayudar al público, ha colapsado y ha sido reemplazado con una política capitalista”.

El escritor hace una directa asociación entre Chile y Chicago -donde vive actualmente-, cuya relación surge con la formación de los economistas que instalaron el modelo neoliberal durante la dictadura cívico militar. Todo marcado por el hecho de que sus padres emigraron en 1971 por estudios, pero tras el Golpe nunca regresaron. “El hecho que yo viva en Estados Unidos está totalmente basado en las políticas de Chile en los años 70. Mi formación personal está totalmente conectada con lo que pasó aquí”, expresó.

Daniel Borzutzky nació en Pittsburgh, Pensilvania, en 1974. Actualmente trabaja en los Departamentos de Inglés y de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Illinois. Ha publicado, desde el 2007, cinco libros de poemas y es reconocido por sus traducciones al inglés de los poetas nacionales Raúl Zurita (“The Country of Planks” y “Song for his Disappeared Love”) y Jaime Luis Huenún (“Port Trakl”). Ahora está trabajando una traducción del ejemplar “La perla suelta” (2009), de Paula Ilabaca.