Iggy Pop lanza libro “Til Wrong Feels Right”

El músico punk Iggy Pop ha sido considerado como uno de los artistas más innovadores del rock. Desde estar tocando en The Stooges hasta el sinfín de colaboraciones que ha tenido con músicos como Bowie, Debbie Harry (Blondie), At the Drive-in, Jarvis Cocker, Josh Homme Death In Vegas, Underworld y muchos más. Pero no solo por su innovación ha podido brillar, ya que la carismática y frenética personalidad del artista ha cautivado a muchos quienes lo han conocido.

El mismo Bowie, cuando lo conoció por primera vez, dijo que:

“Estaba en una fiesta (…) y Lou [Reed] empezó a contarme la historia sobre un tipo que se pinchaba caballo en la frente. Aparece ese tipo, menudo, desaliñado y gracioso con los dientes rotos, y Lou me dice ‘No hables con él, es un yonqui’; era Iggy. No puedes evitar amarlo, es tan vulnerable”.

El libro en cuestión se llama ‘Til Wrong Feels Right’ y recopila fotos, letras y reflexiones del artista de los 50 años de música con los que Iggy Pop nos ha cautivado. Quien también es apodado como ‘la Iguana’ nos sorprende con un viaje gráfico y literario a través de su travesía por tan variados géneros como el punk rock, el post punk, el garaje rock o la new wave.

Según lo dicho por el mismo músico sobre sus escritos:

“Estas son las palabras que me vinieron a la mente. Llegaron a pie, a caballo, en un Eldorado, en moto; tambaleantes, a punta de pistola en mi sien, a punta de pistola en mi vientre, con la aguja en el brazo, el porro en la boca, las pastillas en el torrente sanguíneo; pero no importa cómo llegaron, hicieron el puto trabajo. Hay profecías, idioteces, meticulosidad y delirios de grandeza. Su carga es pesada, me duele el cerebro. Sin embargo, son mi orgullo y alegría, y no hay más que decir”.

Esta es la portada del libro: