3 libros que inspiró Jorge Luis Borges

Un 24 de agosto de 1899 nació Jorge Luis Borges. Hoy cumpliría 121 años.

Catalogado como uno de los escritores más geniales que han pisado la tierra, la influencia y el legado de Borges cada día se agranda más, ha pesar de que hayan pasado 34 años desde su muerte.

El día del nacimiento del autor de “Ficciones”, “Las ruinas circulares”, “Aleph” y “Siete noches”, es conmemorado como el día del lectore. Y es que Borges además de ser un gran escritor, era un ávido lector.

Muchos son los que han escrito sobre Borges. Su legado, inspiración, el cómo leerlo o desmenuzarlo, sin algunos de los temas que se han tocado sobre el autor.

En el día en que cumpliría años, lo recordamos con 3 libros que su obra inspiró:

“Medio siglo con Borges” de Mario Vargas Llosa

Este libro reúne entrevistas, críticas, artículos, conferencias y ensayos de Vargas Llosa sobre Borges. Él dice que su obra es “siempre perfecta como un anillo” y agrega que es “una aventura del espíritu de la que los lectores salimos siempre sorprendidos y enriquecidos”.

Matías Rivas en Terapia Chilensis, se refirió a este libro publicado este año, comentando que no está al mismo nivel de otros libros de ensayos que tiene. “Es un libro más reducido que tiene un conjunto de textos escritos en el tiempo, mas que de entrevistas (…) Son dos personajes que no se encuentran nunca. Vargas Llosa tiene una admiración por Borges, pero no es la admiración que Borges quisiera que tuvieran por él”.

“Borges, un escritor en las orillas” de Beatriz Sarlo

La escritora argentina entrega una especie de guía para reflexionar sobre la literatura de Borges, de quien se refiere como un autor “que posa la mirada sobre los márgenes, que escribe ficción como nadie y que reflexiona sobre el estatus de esa ficción en este rincón de América del Sur”.

“Borges y la matemática” de Guillermo Martínez

Publicado en 2006, este libro explica cómo muchas de las teorías matemáticas se encuentran presentes en la escritura de Borges. La teoría del caos o la sucesión matemática infinita son algunas de ellas.

Martínez, además de escritor es matemático y comenta que Borges tenía amplios conocimientos en lógica, álgebra e infinidad.

