El disco “Blood on the Tracks” de Bob Dylan llegará a los cines

Luca Guadagnino es uno de los directores de cine de moda. Tras el éxito de su adaptación al cine para “Call My By Your Name”, por estos días trabaja en lo que será el remake de la película de horror fantástico “Suspiria”, cuya banda sonora está a cargo de Thom Yorke, de Radiohead.

Mientras la noticia ya ocupa tiempo y espacio de la prensa especializada, ahora se suma un nuevo hito que hará que el hype suba más todavía. El incombustible Bob Dylan es una fuente inagotable de noticias y así lo entendieron quienes se han embarcado en la aventura de transformar su disco de 1975, Blood on the Tracks, en una película ambientada en los 70.

Los productores de “Call Me By Your Name” habrían sido los responsables de adquirir los derechos para hacer esta película sobre el disco y habrían propuesto a Luca Guadagnino para hacerse cargo del proyecto. El ítalo-americano solicitó que el Richard LaGravenese fuera en encargado de escribirla, lo que habría aceptado.

Ahora toca esperar cómo se desarrolla esta noticia.

Escucha el décimo quinto disco de Dylan completo aquí: