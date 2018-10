Editan nueva versión del clásico The Beatles “While My Guitar Gently Weeps”

La efeméride es inevitable y tiene comprometidos a Ringo Starr y Paul McCartney, miembros sobrevivientes de The Beatles y que celebrarán el próximo mes, las bodas de oro de uno de sus discos más importantes, conocido como el Álbum Blanco.

Para la fecha, que tendrá lugar el próximo 9 de noviembre, se prepara una re-edición de lujo para la placa que incluirá la módica de 27 demos acústicos y 50 tomas de sesiones de grabación que han permanecido inéditas por medio siglo.

Parte de esa tonelada de audios es la versión acústica de la canción, originalmente grabada en julio de 1968, “While My Guitar Gently Weeps”, escrita y compuesta por George Harrison, quien en esta versión se le escucha tras la guitarra y a cargo de la voz, incluidas líneas de verso que finalmente quedaron fuera de la versión definitiva y donde se le oye cantar “I look from the wings at the play you are staging / As I’m sitting here doing nothing but aging”.

Escúchalo aquí: