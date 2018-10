Escucha la versión aniversario del debut de The Cranberries

Nadie pudo haber pensado en que la celebración de los 25 años del álbum debut de la banda irlandesa, The Cranberries, tendría más de recogimiento y conmemoración que otra cosa. Todo esto, tras la repentina muerte de su carismática líder y voz, Dolores O’Riordan, quien falleciera a principios de este año.

Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? fue editado originalmente en 1993 e incluye dos de las canciones más reconocibles de la banda que creció a orillas del río Shannon, en el Oeste de Irlanda.

“Linger” and “Dreams” se transformaron rápidamente en dos himnos de proto-emo para la Generación X. La re-edición del disco, lanzada hoy, incluye una versión remasterizada del álbum, así como los Lado B “Liar”, “Where You Were” y “Them”, canciones grabadas durante las sesiones, pero que quedaron fuera del elenco final de tracks, así como uno de los primeros trabajos de la banda, el EP Uncertain, editado originalmente en 1991.

Versiones en vivo en el festival Cork Rock de Irlanda en 1991 y algunas sesiones para BBC Radio también vienen incluidas en esta edición de lujo. Escúchalo aquí.