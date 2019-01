¿Cómo habría sido?: La banda entre Freddie Mercury, Elton John y Rod Stewart que nunca prosperó

Un amigo cercano del fallecido cantante de Queen, Freddie Mercury, reveló que una vez junto a Elton John y Rod Stewart, consideraron formar un supergrupo llamado “Nose, Teeth & Hair” (Nariz, Dientes y Cabello).

Fue el cineasta Rudi Dolezal, que grabó el video de la canción “These Are The Days Of Our Lives” de Queen, y que tuvo una larga amistad con Mercury, quien dio la información.

“Freddie me invitaba seguido a sus funciones privadas y en una de las cenas, los invitados incluían a Rod Stewart y Elton John. Recuerdo que había muchas quejas sobre otros artistas y sobre ellos mismos. Creo que la idea de crear un grupo llamado Nose, Teeth & Hair nació porque Rod tenía la nariz grande, Elton tenía problemas con su cabello y Freddy tenía sus dientes“, dijo Dolezal al New York Post.

Al respecto, Rod Stewart dijo que pasó toda una tarde con el cantante de Queen discutiendo la posibilidad de formar un supergrupo “la idea general era que pudiéramos aparecer vestidos como las Beverley Sisters. Pero el proyecto nunca llegó a nada”.

Foto: Peter Still/Redferns/Getty Images; Tim Mosenfelder/Getty Images; Ebet Roberts/Redferns/Getty Images.