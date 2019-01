Ahora sí: ABBA volverá con nueva música y tour virtual

La expectación por ABBA empezó a principios de 2018, cuando anunciaron que estaban preparando un tour con sus hologramas y que estaba proyectado para estrenarse el pasado diciembre.

Desde este tour virtual nació la idea de volver a grabar canciones:

“nosotros cuatro creemos que, después de unos 35 años, podría ser divertido unir fuerzas otra vez e ir al estudio de grabación”, dijo la banda por Instagram en abril pasado.

El portavoz del grupo, Görel Hanser, reveló que la música nueva fue pospuesta hasta fines de este año: “lanzarán dos canciones, no un álbum”, las que deberían estrenarse durante el último trimestre de 2019.

Después de casi 38 años de su último disco de estudio, la banda sueca conformada por Agnetha, Benny, Björn y Anni-Frid anunciaron que las canciones que tienen previstas lanzar son “I Still Have Faith In You” y “Don’t Shut Me Down”. “Una de ellas es pop, muy bailable y la otra es más atemporal y reflexiva”, dijo Björn.

Sobre los rumores de un posible tour, el mismo Björn dijo: “para nosotros, cantar en un escenario simplemente no va a pasar. Eso es definitivo”. Aún así, el grupo sí lo hará a través de la realidad virtual con la gira “ABBA Avatar“, en la que trabajan para llevar los hologramas de los cantantes a la pantalla, según lo que consignado por NME.