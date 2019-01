La Beatlemanía no para: Peter Jackson realizará una película con material inédito sobre el último disco de la banda

Cinco décadas cumple el último recital de The Beatles en la azotea del sello discográfico Apple Corps. A través de su cuenta de Twitter, la icónica banda de Liverpool anunció que realizará una película en colaboración con Peter Jackson, el reconocido director de las exitosas sagas “El señor de los anillos” y “El Hobbit”.

La cinta estará basada en 55 horas de material audiovisual grabado entre 2 de enero y el 31 de enero de 1969, fechas en las que los integrantes de la banda: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star, estaban produciendo su último disco Let It Be, el cual fue lanzado el 18 meses en mayo de 1970.

El estreno de álbum fue mucho tiempo después de que The Beatles se separará. Además, la banda realizó una película documental titulada con el mismo nombre del disco, con la que obtuvieron el Oscar a la Mejor Banda Sonora.

Si bien se pensaba que este material fuera utilizado para un especial en televisión, finalmente se determinó realizar esta película, la cual “será una experiencia que los fanáticos han soñado durante mucho tiempo”, sostuvo Jackson.

“Ver a John, Paul, George y Ringo trabajar juntos, crear canciones que hoy son clásicos desde el principio, no solo es fascinante: es divertido, alentador y sorprendentemente íntimo”, aseguró el el director.