Maroon 5 en show de medio tiempo de Super Bowl, ¿convenció?

Para muchos el show de medio tiempo del Super Bowl es uno de los más esperados del verano. Más allá del partido, quién se presente es de lo que dará de hablar. Y este año lo estamos haciendo de Maroon 5, los que no cumplieron las expectativas.

Este año la presentación no estuvo exenta de polémicas. Pese al llamado a boicot para apoyar a Colin Kaepernick, el exquarterback que hincó una rodilla durante el himno nacional para denunciar los abusos policiales contra afroamericanos y de que Rihanna, Pink y Nicki Minaj rechazaran participar del show en apoyo de Colin Kaepernick, Marron 5 aceptó presentarse y, para varios, dejó harto que desear.

Las criticas no se hicieron esperar a través de las redes sociales. Algunos por la calidad de la presentación, que no se comparó con la de años anteriores realizadas por bruno Mars, Coldplay, Katy Perry o Lady Ganga, por nombrar algunos.

Pero varios también criticaron que la presentación que se suponía tendría un “tinte social”, fue más bien “desalmada”.

Como escribió el portal NME: “A pesar de que habla de que la música es “el espectáculo” y “hablar a través de la música”, su actuación no dice mucho en absoluto. Es incómodo y sin brillo, carece por completo del alma que uno esperaría de alguien que había expresado que estaba tan emocionado. Por supuesto, no ayuda que la mayoría de las canciones en el setlist sean empalagosas de la sacarina pop, que probablemente no te harán sentir mucho (…) Es un alivio cuando Maroon 5 finalmente abandona el escenario, especialmente en el caso de que Levine empezara a quitarse más ropa”.

¿Te lo perdiste? Aquí la presentación completa:

¿Qué opinas?