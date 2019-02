Michelle Obama, Lady Gaga y Alicia Keys: Las mujeres se toman los Grammy 2019

Sin duda la 61ª entrega de los Premios Grammy fue la noche de la mujeres. Las presentaciones de Alicia Keys y Lady Gaga y el discurso de la ex primera dama Michelle Obama, marcaron esta ceremonia.

En su discurso en la apertura de los Grammys , Obama habló sobre el empoderamiento femenino y respeto por las diferencias.

Asimismo señaló que “¿qué podría ser mejor que esto? Esta noche celebramos la genialidad de cada una de nosotras a través de la música”.

Revive este discurso aquí:

La cantante de 32 años ganó los gramys por Mejor interpretación pop solista, Mejor canción escrita para un medio visual y Mejor interpretación de dúo/grupo de pop. Estos dos últimos los obtuvo por la canción “Shallow”, soundtrack de la película “A Star Was Born”, la cual la protagoniza junto a Bradley Cooper.

A través de su cuenta de Twitter, la cantante agradeció estos reconocimientos y aseguró “estar totalmente en shock”.

😭❤️a Grammy for Joanne is more than me & my family could ever dream of. I sang that version in one take, & poured my entire life & soul into it. Thank you so much for this gift I am completely shocked. 2nd Grammy win of the night I am so overwhelmed by this kindness. #grammys🎼

— Lady Gaga (@ladygaga) 10 de febrero de 2019