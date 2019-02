Los mejores éxitos de éxitos de Brian Holland para celebrar sus 78 años

En el cumpleaños de Brian Holland, revisamos los grandes éxitos que compuso para The Supremes, Marvin Gaye, The four Tops y The Isley Brothers, entre muchos otros.

Junto a su hermano Eddie y al productor Lamont Dozier, fueron el motor creativo del sello Motown, imponiendo un estilo de música que terminó siendo la voz popular de la comunidad afroamericana.

Les proponemos esta lista para conocer esos clásicos entrañables del pop que nacieron en la mente de Brian Holland.