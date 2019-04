“Hello Sunshine”: La nueva canción de Bruce Springsteen

Este viernes, Bruce Springsteen estrenó su tema “Hello sunshine”, esta canción es parte de su último disco Western stars que será estrenado el próximo 14 de junio.

Este disco es su álbum de estudio número 19 y su primer disco en cinco años, tras “High Hopes” de 2014.

El jueves, a través de su cuenta de Twitter, Springsteen anunció el lanzamiento de Western stars asegurando que “este disco es un retorno a mis grabaciones en solitario que incluyen canciones guiadas por personajes y arreglos orquestales cinemáticos”.

New album #WesternStars coming June 14. “This record is a return to my solo recordings featuring character driven songs and sweeping, cinematic orchestral arrangements. It’s a jewel box of a record.” – Bruce pic.twitter.com/X00HQRWJoL

— Bruce Springsteen (@springsteen) April 25, 2019