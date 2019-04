Music is coming: The National y The Weeknd dicen presente en el esperado álbum de Game of Thrones

El fenómeno de Game of Thrones ha dado para todo. Ediciones especiales de guitarras, colecciones de ropa, productos comestibles y hasta cervezas han sido satélites del éxito de la temporada final de la serie más popular de los últimos años. Ahora es el turno de un disco especial inspirado en esta producción.

Se trata de “For The Throne”, editado por Sony Music y HBO, que se encuentra disponible en plataformas digitales a partir de este 26 de abril. La exclusiva colección está compuesta por 14 canciones interpretadas por músicos que dominan la escena mundial actual.

Entre ellos, destacan la presencia de The Weeknd, en una colaboración con Travis Scott y SZA, y The National, con el tema “Turn On Me”. También llama la atención la presencia de la popular artista española Rosalía, de gran éxito en la última versión de Lollapalooza Chile, con la canción “Me traicionaste”.

Escucha “For The The Throne”: