Ciencia logra resucitar al “lobo terrible” famoso por Game of Thrones, que estaba extinto hace 13 mil años

La empresa biotecnológica Colossal Biosciences, con sede en Dallas, anunció el nacimiento de tres cachorros de lobo terrible (Aenocyon dirus). La especie se había extinguido hace más de 12.500 años. Según la empresa, este es el primer caso exitoso de desextinción en el mundo.

Famoso por haber inspirado el emblema de la Casa Stark en Game of Thrones, el lobo terrible fue un gran depredador que vivió en América del Norte hasta el final de la última glaciación.

“Este gran hito es el primero de muchos ejemplos que vienen que demuestran que nuestra tecnología completa de desextinción, funciona”, afirmó Ben Lamm, cofundador y director ejecutivo de Colossal.

El equipo de Colossal usó tecnología genética avanzada para traer de vuelta a esta especie. Extrajeron ADN antiguo de dos fósiles: un diente de 13.000 años y un cráneo de 72.000 años. A partir de eso, crearon dos genomas completos de lobo terrible y los compararon con los de lobos grises y otros cánidos modernos.

Luego, realizaron 20 modificaciones en 14 genes de lobos grises, utilizando la herramienta CRISPR. Cambiaron características genéticas clave, como el pelaje espeso y claro, la cabeza más ancha y la mandíbula más fuerte.

“Lleva genes de lobo terrible, y estos genes lo hacen parecer más un lobo terrible que cualquier cosa que hayamos visto en los últimos 13.000 años. Y eso es muy interesante”, explicó Love Dalén, profesor de genómica evolutiva en la Universidad de Estocolmo.

Los científicos crearon embriones a partir de células modificadas. Después, los implantaron en hembras caninas, aunque no han revelado la especie exacta utilizada. Diversos medios informan que fueron perros domésticos.

El 1 de octubre de 2024 nacieron dos cachorros machos llamados Rómulo y Remo. Más tarde, el 30 de enero de 2025, nació una hembra llamada Khaleesi, en honor a la protagonista de Game of Thrones.

“Aunque mucha gente ve a estos lobos como criaturas mitológicas que solo existen en un mundo de fantasía, tienen una rica historia de contribución al ecosistema americano”, destacó George R.R. Martin, autor de las novelas y asesor cultural de Colossal.

Los tres cachorros viven en una reserva de 809 hectáreas en una ubicación no revelada. El espacio está protegido por una cerca de tres metros, cámaras en vivo, drones y personal de seguridad. La instalación fue certificada por la American Humane Society y está registrada en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Colossal compartió en redes sociales un video de los pequeños Rómulo y Remo aullando, acompañado del mensaje: “La historia acaba de comenzar”.

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.

The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using… pic.twitter.com/wY4rdOVFRH

