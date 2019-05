¿Nuevo disco?: El mensaje de Adele que podría anunciar un próximo álbum

El domingo la cantante británica Adela cumplió 31 años y para celebrar esta fecha la artista publicó un mensaje en Facebook con lo fueron sus 30.

La cantante festeja un nuevo año en medio del escándalo por su divorcio con Simon Konecki, hombre con el que mantuvo una relación de siete años y con quien tuvo un hijo.

En su mensaje en la red social, Adele asegura: “Los 30 me pusieron a prueba muy duro… No importa cuánto tiempo estemos aquí, la vida es constante y complicada algunas veces. He cambiado drásticamente en los últimos años, sigo cambiando y eso está bien. Los 31 van a ser un gran año y los dedicaré completamente a mí misma. Por primera vez en una década estoy lista para sentir el mundo alrededor de mí”.

La frase que puso alerta a sus fanáticos de un posible nuevo disco fue:“Un puñado de jodidos salvajes, los 30 serán un disco de batería y bajo a pesar de ti. Barbilla alta, eh”.

Por lo general la británica nombra sus discos en función de su edad y lo que significaron para ella, tales como 19 (2008), en 2011 estrenó 21 y luego lanzó el exitoso 25 (2015).

Escucha 25 de Adele aquí: