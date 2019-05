New Order anuncia disco en vivo y comparte adelanto

New Order prepara el lanzamiento de su quinto álbum oficial en vivo. Se trata de “∑(No,12k,Lg,17Mif) New Order + Liam Gillick: So it goes”, un disco de largo nombre y que incluye el registro que se hizo de la presentación de la banda en la versión 2017 del Manchester International Festival.

Para la ocasión, New Order se tomó los Old Granada Studios donde realizaron una residencia de cinco noches y se trató de una especial presentación en formato íntimo. El lugar no es cualquiera. Los estudios de Granada TV fueron el lugar donde los integrantes de New Order y Joy Division se presentaron por primera vez en televisión en 1978. Aquella vez, el programa donde realizaron su debut televisivo se llamaba “So It Goes”, conducido por el desaparecido presentador Tony Wilson.

En 2017, New Order volvió a ese lugar, donde colaboró con el artista Liam Gillick, encargado de ambientar un escenario y preparar una orquesta de sintetizadores de 12 piezas de la Royal Northern College of Music. El show dio paso a un documental llamado “Decades”, que se transmitió en septiembre pasado a través del canal cultural inglés Sky Arts.

Ahora la presentación tendrá disco en vivo y de ese trabajo, que saldrá el 12 de julio, ya se puede escuchar la versión de su clásico “Sub-culture”, parte de su disco de 1985, Low Life.