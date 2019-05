Aparecen tres testamentos secretos de Aretha Fraklin

Tres nuevos testamentos de la Reina del Soul, Aretha Franklin, han aparecido en su casa de Detroit. Estos textos fueron escritos de puño y letra por la artista que falleció el 16 de agosto pasado.

Esta información fue dada a conocer por el propio abogado de la artista, David Bennett, quien señaló que aún no es seguro la validez de estos textos, consignó la agencia AFP. Sin embargo, el último documento, con fecha del 31 de marzo de 2014 sería el que podría tener validez.

Este texto de Aretha tiene cuatro páginas, con palabras garabateadas y frases en los márgenes y que estaba dentro de un cuaderno de espiral y debajo de unos cojines en la sala de estar de su casa de Pontiac, Michigan. Los otros dos testamentos, con fecha de 2010, han sido hallados en un armario que estaba cerrado y cuya llave ha sido encontrada ahora.

Tras su muerte en agosto no se sabía de algún testamento que informara lo que se iba a hacer con su fortuna de evaluada en US$ 80 millones. Bennett dijo que los documentos fueron compartidos con los cuatro hijos de Franklin: Clarence Franklin (64), Edward Franklin (62); Ted White Jr (55) y Kecalf Cunningham (48); y sus abogados, pero no se logró un acuerdo sobre si alguno podría ser considerado válido. Un comunicado de los herederos dice que dos de los hijos se opusieron a ellos.

Además, de dividir este testamento entre sus cuatro hijos pero su pareja de sus últimas tres décadas, Willie Wilkerson, de 70 años, quedar fuera de esta repartició.

Se espera que con esta herencia se pueda solucionar el problema que, una vez fallecida, tuvo la cantante con Hacienda. La llamada IRS, el fisco estadounidense, le reclama unos US$6 millones a causa de una serie de impuestos atrasados que debía entre los ejercicios de 2012 y 2018.