Noel Gallagher celebra sus 52 años con su nuevo EP en camino

Este martes 29 de mayo, el icono de los 90 de Reino Unido, Noel Gallagher, cumple 52 años y espera lanzar su nuevo EP titulado Black Star Dancing .

El nuevo material del artista será lanzado el próximo 14 de junio, en formato digital y vinilo y será el sucesor de “Who Built The Moon” (Sour Mash Records/Pias, 2017). El EP incluirá otras dos canciones inéditas y dos versiones del tema ya estrenado:

1. Black Star Dancing

2. Rattling Rose

3. Sail On

4. Black Star Dancing (12″ Mix)

5. Black Star Dancing (The Reflex Revision)

El artista se presentó en Chile en octubre pasado , con shows en Santiago y Concepción para presentar su disco Who built the moon? junto a su banda High Flying Birds.



El pasado 2 de mayo, Noel estrenó el primer adelanto de este EP con la canción que lleva el nombre de este trabajo: “Black Star Dancing”.

Además, en el día de su cumpleaños el artista publicó por Twitter la preventa de los vinilos de su último disco y de merchandising de su banda.

