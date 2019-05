A la espera de su último disco: Bruce Springsteen estrena “Tucson Train”

En la antesala del estreno de su último disco Western Stars, Bruce Springsteen estrenó su nuevo tema “Tucson Train”, que es la tercera canción publicada de este disco tras “Hello sunshine” y “There goes my miracle”.

El video clip de esta canción muestra al artista melancólico con imágenes en blanco y negro, la música está en linea con lo que busca el disco, tal como lo dijo Springsteen, “es un retorno a mis grabaciones en solitario que incluyen canciones guiadas por personajes y arreglos orquestales cinemáticos”.

Su último álbum Western Stars será lanzado el próximo viernes 14 de junio.

New album #WesternStars coming June 14. “This record is a return to my solo recordings featuring character driven songs and sweeping, cinematic orchestral arrangements. It’s a jewel box of a record.” – Bruce pic.twitter.com/X00HQRWJoL

— Bruce Springsteen (@springsteen) April 25, 2019