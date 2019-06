“Originals”: El disco con temas inéditos de Prince para celebrar sus 61 años

Tal como te anunciamos hace un par de semanas, se estrenó “Originals” el disco póstumo de Prince con temas inéditos cantado por el artista para celebrar sus 61 años.

Este álbum está disponible en exclusiva en el sistema TIDAl y cuenta con 15 canciones que fueron creadas por el artista pero hechos famosos por otros músicos como: “Jungle Love” de The Time, “The Glamorous Life” de Sheila E., “Manic Monday” de The Bangles y, por supuesto, “Nothing Compares 2 U “de Sinead O’Connor“.

El próximo el 21 junio, este disco saldrá por los otros servicios de streaming y en formato físico. De este último, hay cuatro ediciones anunciadas: CD y otras tres repartidas en vinilos de distintos colores.

Lista de canciones de Originals

1. Sex shooter

2. Jungle love

3. Manic monday

4. Noon rendezvous

5. Make-up.

6. 100 mph

7. You’re my love

8. Holly rock

9. Baby, you’re a trip

10. The glamorous life

11. Gigolos get lonely too

12. Love… thy will be done

13. Dear Michaelangelo

14. Wouldn’t you love to love me?

15. Nothing compares 2 u

Para los que quieran escuchar “Originals” completo deben inscribirse en Tidal, que tiene prueba gratuita por 90 días. Puedes hacerlo aquí