PJ Harvey edita seis canciones que son parte de la banda sonora de “The Virtues”

Mientras los seguidores de PJ Harvey esperan el disco continuador de The Hope Six Demolition Project, Polly Jean Harvey se ha dedicado a colaborar con varios proyectos audiovisuales en formato de banda sonora.

Este es el caso de “The Virtues” , mini serie británica que consta de cinco episodios y que fue estrenada en mayo pasado a través de la señal de Channel 4. La serie, dirigida por Shane Meadows, cuenta la historia de Joseph (protagonizado por Stephen Graham) atormentado por su pasado y con muchas cuentas pendientes.

Para este show, PJ Harvey colaboró con seis canciones que se acaban de estrenar como parte de la banda sonora de la serie;que también incluye a nombres como el músico y productor Aphex Twin y la banda de rock progresivo japonesa MONO.

Además, PJ Harvey estrenó video clip para una de las nuevas canciones, “The crowded cell”. Escucha las nuevas canciones y ve el nuevo video a continuación.

The Virtues Soundtrack Tracklist:

01. PJ Harvey – Prayer

02. Set Fire To Flames – When Sorrow Shoots Her Darts

03. Toydrum – Jesus Song (Rival Consoles Rework)

04. Micah P. Hinson – Beneath The Rose

05. PJ Harvey – Submerge

06. PJ Harvey – Death

07. Lisa Hannigan – Flowers

08. MONO – The Flames Beyond The Cold Mountain

09. Aphex Twin – Gwely Mernans

10. Ted Barnes ft. Gavin Clark – If The Truth Hurts

11. PJ Harvey – The Lonely Wolf

12. Gazelle Twin – Cutting Into Flesh

13. PJ Harvey – Subterranean

14. PJ Harvey – The Crowded Cell

FOTO: AFP.