“The River”: La nueva canción de Liam Gallagher

Why Me? Why Not es el segundo disco de solista de Liam Gallagher, el cual estrenará el segundo semestre de este año. Como un nuevo adelanto de este álbum,el ex Oasis publicó en los principales servicios streaming su nuevo tema “The River”.

Este es el segundo sencillo álbum de Gallagher, tras presentar “Shockwave” hace algunos días. Why Me? Why Not será lanzado el 20 de septiembre vía Warner Records Y fue escrito por el artista junto a los productores Andrew Wyatt y Greg Kurstin. Fue grabado en Londres y Los Angeles.

“Escribí algunas canciones yo solo para el último trabajo, pero esta vez todas las canciones son co-escritas. La razón es porque quería que fuera incluso mejor que As You Were”, había dicho en un comunicado.



Escucha “The River” aquí: