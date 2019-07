Paul McCartney y Steven Tyler se unieron para cantar el clásico de The Beatles, “Helter Skelter”

El ex beatle, Paul McCartney, y el vocalista de Aerosmith, Steven Tyler, interpretaron en vivo “Helter Skelter”, un clásico de la iconica banda de Liverpool.

El artista británico se presentó el viernes 28 en La Vegas, en el marco de su gira por Estados Unidos, “Freshen Up Tour”.

Ante de terminar este concierto, el ex bajista de The Beatles tocó el tema del álbum The White , junto a Tyler. Esta colaboración fue registrada por el público que llegó al T-Mobile Arena de la ciudad estadounidense.

Mira la presentación de Paul McCartney y Steven Tyler: