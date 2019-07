Wilco anuncia nuevo disco y comparte su primer adelanto

Tras el exitoso “Schmilco”, la banda de folk-rock Wilco acaba de anunciar oficialmente su nuevo trabajo, el que llevará por nombre “Ode to Joy” y que saldrá vía dBpm Records el próximo 4 de octubre.

Para potenciar el anuncio, la banda de Chicago aprovechó de estrenar el primer adelanto del nuevo álbum, se trata del single “Love Is Everywhere (Beware)”. Según el propio líder de la banda, el disco viene cargado de grandes canciones folk que le hagan justicia al título de la placa.

El disco sale después que Jeff Tweedy lanzara dos discos en formato solista, Warm (2018) y Warmer (2019).

Escucha a continuación “Love Is Everywhere (Beware)”.

Ode to Joy Tracklist:

01. Bright Leaves

02. Before Us

03. One and a Half Stars

04. Quiet Amplifier

05. Everyone Hides

06. White Wooden Cross

07. Citizens

08. We Were Lucky

09. Love Is Everywhere (Beware)

10. Hold Me Anyway

11. An Empty Corner