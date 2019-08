Playlist Viernes: Paul Anka rey del swing

La etapa jurásica de la música popular todavía goza de buena salud. Con 78 años recién cumplidos, Paul Anka sigue cosechando el éxito que amasó desde fines de los cincuenta, cuando compuso clásicos instantáneos como “Diana” y “Put your head on my shoulder”. Pasaron las décadas y el músico logró mantenerse en los rankings con su voz y sus composiciones, hasta que vivió un declive a mediados de los ochenta.

En medio del boom del swing que se vivió a principios del nuevo milenio (fomentado por su pupilo Michael Bublé), Paul Anka se anotó un regreso soñado con el disco “Rock Swings”. Ahí versionó a Nirvana, Bon Jovi y Michael Jackson con la épica de la big band y ese vozarrón que aún era su marca registrada.

Por estos días, además de celebrar su cumpleaños, Anka se encuentra cumpliendo una apretada agenda de conciertos en Europa donde tiene suficientes clásicos para elegir. Esta playlist de Duna es para celebrarlo como corresponde: en su calidad de leyenda.