The 1975 asegura que “grandes artistas” no quisieron trabajar con la activista por el cambio climático Greta Thunberg

El vocalista de The 1975, Matt Healy, y el manager de la banda Jamie Oborne aseguran que “grandes artista” no quisieron trabajar con la activista sueca por el cambio climático, Greta Thunberg.

Tanto Healy y Oborne sostuvieron que la joven de 16 años es “la persona más importante del mundo para dar una plataforma. Otros artistas no querían hacerlo, es una locura. Artistas más grandes que The 1975.”,consignó NME

Thunberg se unió a la banda para grabar una canción-manifiesto sobre el cambio climático que será parte del nuevo álbum de The 1975, Notes on a Conditional Form.

Oborne, quien fundó el sello Dirty Hit, en conversación con Rob Adcock ,en un nuevo lanzamiento de podcast de la BBC, también agregó: “Ni siquiera íbamos a lanzarlo hasta que salió el álbum, ese nunca fue el plan”.

Puedes escuchar esta canción titulada “1975” aquí

El pasado 3 de agosto, Greta Thunberg inició su largo viaje a Chile en un velero ecológico llamado “Malizia II”, para asistir a la COP25 que será organizada por nuestro país entre los próximos 2 y 14 de diciembre.

On the morning train to New York and Santiago de Chile…#cop25 #UNClimateActionSummit #fridaysforfuture #climatestrike #schoolstrike4climate pic.twitter.com/yECRkAaYs7

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 3, 2019