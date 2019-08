Mr. Bungle se reúne luego de 20 años

Mr. Bungle se formó a mediados de los 80 cuando sus miembros, Mike Patton, Trey Spruance, Trevor Dunn, Theo Lengyel y Jed Watts se conocieron todavía en la escuela en la ciudad de Eureka, California.

Si bien la banda se mantuvo durante estos años, de manera intermitente y combinando los miembros la participación en la banda con sus otros proyectos, especialmente Patton, la novedad es que volverán a presentarse en vivo.

Para eso han programado una serie de presentaciones en vivo donde ejecutarán un demo de 1986 llamado The Raging Wrath Of The Easter Bunny, donde contarán con el apoyo de los músicos metaleros Scott Ian y Dave Lombardo.

Los shows tendrán lugar en febrero próximo en el Fonda Theatre in Los Angeles (07/02), el Warfield en San Francisco (08/02) y el Brooklyn Steel de Nueva York (10/02) y no habrá más presentaciones, por lo que los fanáticos de la banda pueden comenzar a comprar los tickets que saldrán a la venta este viernes 16 de agosto.