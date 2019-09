76 años de Roger Waters: Cosas que quizás no sabías del ex líder de Pink Floyd

El reconocido y icono del rock Roger Waters cumple 76 años. Esto ocurre un día después de que el ex líder de Pink Floyd interpretó el tema “Wish You Where Here” a favor de la liberación de Julian Assange, activista y fundador de Wikileaks.

Este activista social, durante su liderazgo en la banda británica, creó varios disco emblemáticos como: The Piper at the Gates of Dawn, The Dark Side of the Moon o The Wall.

En el día que cumpleaños te dejamos algunos datos que quizás no conocías de Roger Waters:

-Su padre, Eric Fletcher Waters, falleció durante una de las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Esto explicaría la obsesión del artista está tan obsesionado con los temas políticos y bélicos contra los que varias veces ha arremetido. “Corporal Clegg”, “Free Four” y “Us And Them” son canciones dedicadas a él.

-Se ha casado cuatro veces y tiene tres hijos. Su último matrimonio es con la actriz y directora Laurie Durning con quien se casó en 2012 .

-En su primer disco como solista, el gran The Pros And Cons Of Hitch Hiking, Roger Waters contó con la colaboración del guitarrista Eric Clapton, quien grabó varios solos de guitarra y voces de fondo.

-Conoció a Nick Manson y Richard Wright en 1963, en la Regent Street Polytechnic School (hoy Universidad de Westminster) donde estudiaban arquitectura. Los tres abandonaron los estudios para formar la emblemática banda Pink Floyd.

-El primer sencillo de Pink Floyd, “Arnold Layne”, se basó en un personaje real que Roger Waters conocía, el cual robaba ropa de mujer y bragas de las tendederos.

-“The Wall” ha vendido alrededor de 33 millones de álbumes hasta la fecha. Sin embargo, el disco mejor vendido de la banda progresiva es Dark Side of the Moon, con 50 millones de copias vendidas.

Te dejamos una playlist para celebrar a este icono del rock con su último concierto en Chile