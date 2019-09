Los Beatles preparan aniversario de Abbey Road con nuevas versiones de sus canciones

Este 26 de septiembre, la calle Abbey Road, a medio camino entre los barrios de Westminster y Camden, se llenará de fanáticos que celebrarán medio siglo desde que fuera lanzado oficialmente en el Reino Unido, el décimo primer disco de los Beatles y que lleva justamente el nombre de la calle donde se encuentran los estudios de EMI donde la banda de Liverpool grabó el álbum.

Por primera vez en su historia, sus 17 canciones han sido remezcladas por el productor inglés Giles Martin y Okell en estéreo. Para los más técnicos, contar que esta nueva remezcla se ha hecho en high res stereo, 5.1 surround y Dolby Atmos, junto a 23 sesiones de grabaciones y demos, la mayoría hasta ahora inéditos.

La edición de lujo que se lanzará, contiene 40 tracks incluyendo “The Long One” Trial Edit & Mix, en tres CDs estéreo y un Blu-ray disc (Dolby Atmos, 96kHz/24 bit high resolution stereo y 96 kHz/24 bit DTS-HD Master Audio 5.1). Así también, incluye un libro de 100 páginas con notas de las sesiones de grabación, fotos inéditas y ensayos.

Abbey Road fue grabado en 1969 y mucha de la fanaticada lo considera el verdadero último disco de los Beatles, toda vez que Let It Be, editado en 1970 fue en verdad grabado antes de las sesiones de Abbey Road.