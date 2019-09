71 años de Olivia Newton-John: Una playlist para celebrar a esta gran artista

Este jueves la actriz y cantante australiana, Olivia Newton-John cumple 71 años, quien enfrenta por tercera vez la enfermedad del cáncer.

Pese a su inolvidable de Sandy Olsson en Grease, la actriz igual logró superar al personaje de la película y obtuvo su éxito musical con temas como “You are the one that I want” junto a John Travolta y “Physical”.

El año pasado, Newton-John detalló en el programa Sunday Night que los médicos descubrieron un tumor en la base de su espina dorsal el 2017.

“Mi marido siempre está ahí, y siempre está ahí para apoyarme, y creo que voy a ganar y ese es mi objetivo”, aseveró Newton-John.

La cantante, que se presentó en el Festival de Viña del Mar de 2017, había sido diagnosticada de cáncer de mamas al comienzo de la década de los 90. 20 años después, fue diagnosticada de cáncer en el hombro.

Te dejamos una playlist para celebrar los 71 años de la gran Olivia Newton-John: