Mira el trailer de “Spirits in the Forest” el nuevo documental de Depeche Mode

El próximo 21 de noviembre la banda británica, Depeche Mode, llegará a las pantallas grandes al rededor de todo el mundo para sorprender a los fanáticos con un concierto/documental, que solo se exhibirá por una noche, titulado “Spirits in the Forest”.

La cinta registra la actuación de la banda en Berlín, durante la gira Global Spirit Tour de 2017. Una declaración sobre la película la describe como “sumergirse en las historias profundamente emocionales de seis fanáticos especiales” entre clips en vivo.

El documental/concierto sigue los pasos de los anteriores largometrajes de Corbijn en colaboración con la banda, incluyendo Depeche Mode: Alive in Berlin de 2014, Depeche Mode: One Night in Paris de 2002 y Depeche Mode: Devotional de 1993.

Revisa el trailer de “Spirits in the Forest” aquí

