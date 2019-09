Una playlist para preparar el regreso de Seal a Chile

En la última década el británico Seal se ha dedicado a coquetear con estilos musicales de salón, más apropiados para crooners que para estrellas pop.

A nuestro país regresa el próximo martes 1 de octubre con un nutrido catálogo de éxitos y un nuevo disco bajo el brazo: Standards. El álbum estrenado en 2017 recoge parte de lo que hizo Bryan Ferry, Michael Bublé, Rod Stewart y Paul Anka.

En este último disco, el artista se apropia de clásicos de la música como “I’ve got you under my skin, The nearness of you” y “They can’t take that away from me”.

“Fue un honor colaborar con algunos de los mismos músicos que tocaban con Frank Sinatra y otros de mis artistas favoritos, como Ray Charles, Stevie Wonder y Paul Anka“, aseguró Seal respecto de este último trabajo lanzado el 2017.

En su regreso al país, el cantante traerá a cuestas más de 30 años de carrera durante la que ha instalado éxitos como “Crazy” y “Kiss from a rose” (de la película ‘Batman Forever’). Con más de 20 millones de discos vendidos, 4 Grammys, 3 Brit Awards y un MTV Video Music Award llegará a Chile por tercera vez, luego de sus shows en 2008 y 2011 en el Movistar Arena.

A pocos días de su esperado show en el Teatro Caupolicán, aquí ofrecemos una playlist con pinceladas de su carrera y parte del último disco de Seal

En Radio Duna tenemos entradas para ver a Seal en el Teatro Caupolicán por las que puedes participar aquí: