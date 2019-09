Seal regresa a Chile y ¡Sorteamos entradas!

Tras ocho años de su última visita en Chile, el cantante británico de ascendencia nigeriana Seal, regresará al país.

Seal traerá a cuestas más de 30 años de carrera durante la que ha instalado éxitos como “Crazy” y “Kiss from a rose” (de la película ‘Batman Forever’). Con más de 20 millones de discos vendidos, 4 Grammys, 3 Brit Awards y un MTV Video Music Award llegará a Chile por tercera vez, luego de sus shows en 2008 y 2011 en el Movistar Arena.

Su último álbum trae de vuelta a clásicos del jazz y del swing inspirados en sus ídolos musicales, como “I Put a Spell On You”, “I’ve Got You Under My Skin”, “Smile” y “It Was a Very Good Year”. Estas, junto a sus clásicos como “Crazy” y “Fly Like an Eagle”.

“Fue un honor colaborar con algunos de los mismos músicos que tocaban con Frank Sinatra y otros de mis artistas favoritos, como Ray Charles, Stevie Wonder y Paul Anka“, aseguró Seal respecto de este último trabajo lanzado el 2017.

La presentación del artista en Chile será el próximo martes 1 de octubre en el Teatro Caupolicán y la venta de entradas está disponible a través de Punto Ticket.

El cantante envió saludos a sus fanáticos de Chile a través de un video:

Escucha el nuevo disco Standards aquí:

