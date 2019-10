Liam Gallagher estrena su propio MTV Unplugged

“Estoy honrado de presentarme como parte de los legendarios MTV Unplugged, me encantaría que pudieran acompañarnos, les aseguro que será una jornada bíblica”. Dijo Gallagher a través de su cuenta de Instagram.

Mira acá el show completo y más abajo, el setlist de su presentación.

01. Wall of Glass

02. Greedy Soul

03. For What It’s Worth

04. Now That I’ve Found You

06. Why Me, Why Not

06. Sad Song (Oasis)

07. Some Might Say (Oasis)

08. Cast No Shadow (Oasis)

09. Once

10. Gone

11. Stand By Me (Oasis)

12. Champagne Supernova (Oasis)