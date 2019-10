Un llamado al amor y a la conexión: El regreso de Seal en Chile

Un concierto íntimo y cercano con el público presentó Seal en Chile este martes en el Teatro Caupolicán.

El artista británico con ascendencia nigeriana comenzó su presentación a las 21:00 horas, tal como estaba previsto con su tema AIKIN (All I Know Is Now).

Durante su presentación, Seal tocó clásicos como “Kiss From a Rose”y “Prayer for the dying”. Además, tal como lo hizo en Brasil, realizó un cover de la cación “Rebel Rebel” de David Bowie.

Casi al final del concierto, el artista se tomó un momento para acercarse a los fans y preguntarles acerca de su vida y cómo estaban.

“Es muy loco el mundo ahora, especialmente cuando tienes hijos. Me pregunto qué tipo de mundo loco les estamos dejando”, afirmó Seal.

El artista aseveró que “creo con todo mi corazón que si bien hay mucha negatividad en el mundo, este sigue siendo hermoso y todos venimos del amor”.

“Todas la personas en este lugar venimos del amor (…) Al final del día creo que hay más gente que siente como nosotros que las personas negativas, solo lo que tenemos que hacer es conectarnos”, aseguró el cantante.

Asimismo, sostuvo que “no los conozco pero los conozco. Ustedes son mis hermanos y hermanas”.

Tras estas palabras, Seal cantó su éxito de 1991 “Future Love Paradise” .

A eso de las 23:00 horas, el cantante cerró su presentación con uno de sus temas emblemáticos “Crazy”.

Esta fue la tercera presentación del artista en el país, tras sus shows de 2008 y 2011 en el Movistar Arena.

