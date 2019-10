Damon Albarn presenta un nuevo proyecto musical

Gorillaz, The Good, the Bad & the Queen, Mali Music y Africa Express son algunos de los proyectos musicales que acumula Damon Albarn, líder y voz de la banda británica Blur.

A esos ahora se suma The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, lo nuevo del londinense. Un proyecto que el propio Albarn ha descrito inspirado en Islandia, país que ha visito continuamente las últimas tres décadas y en el cual se hará acompañar de un ensamble orquestado, algunas máquinas, voces y piano.

Albarn ya prepara su primera gira bajo esta nueva chapa y contará con la colaboración de Paul Simonon de The Clash, Simon Tong de The Verve, y la leyenda Afrobeat Tony Alle.

El nombre del proyecto fue tomado de un poema de John Clare titulado Love and Memory.