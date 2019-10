The Who estrena segundo adelanto de su próximo disco

A comienzos de 2019, Pete Townshend, legendario fundador y guitarrista de la banda The Who, confirmaba que tras una docena de años, la banda se encontraba trabajando en nueva música. Finalmente se supo que llegaba un nuevo disco, WHO, el que saldrá el próximo 6 de diciembre vía Polydor.

En septiembre pasado llegó “Ball & Chain”, una canción de protesta en contra de Guantánamo y primer adelanto.

Ahora es el turno de “All This Music Must Fade”, segundo single, según el mismo Townshend “dedicado a cada artista que alguna vez ha sido acusado de echar a perder una canción ajena”.

The Who se encuentra en medio de una gira mundial que luego derivará en otro tour para el 2020, todo, mientras Roger Daltrey, líder y vocalista, se recupera de una afección a la garganta que lo obligó a cancelar conciertos en Dallas y Denver.