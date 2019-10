The National estrena nuevo video para su canción “Hey Rosey”

Tras el estreno de I Am Easy to Find, el último álbum editado por The National, el quinteto comandado por Matt Beringer y la dupla de hermanos Dessner y Devendorf, la banda ha editado cuatro singles a los que ahora se suma uno nuevo.

Se trata de la canción “Hey Rosey”, single que además viene acompañado de un video clip dirigido por Mike Mills, quien también estuvo a cargo de la factura de los videos “Hairpin Turns” y “Light Years”, además del documental que acompañó el estreno del disco y que contaba con la participación de la destacada actriz Alicia Vikander.

El video muestra a la bailarina Sharon Eyal haciendo lo que mejor sabe en un entorno industrial y que también aparece en otro de los videos estrenados este año. Puedes verlo acá.