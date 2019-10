En noviembre llega el Record Store Day Black Friday con nuevos lanzamientos

En abril de este año, el Record Store Day cumplió 12 años como un hito en que la industria de la música se prodiga en sacar novedades para los melómanos y coleccionistas que esperan esa edición especial o el formato físico de una obra descontinuada o inédita.

Pero el evento musical que reúne a las tiendas de discos independientes, tendrá ahora un revival a fin de año, cuando se sumen al Black Friday, la efeméride comercial que se “celebra” tras el Día de Acción de Gracias y con el que se inicia la temporada de ofertas navideñas en EE.UU.

El Black Friday se ha extendido a todo el mundo y la industria musical prepara novedades y ofertas para la fecha, que se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre. Entre estas está el MTV Unplugged de Pearl Jam de 1992 realizado en Nueva York, que tendrá su primera edición oficial en vinilo. También McCartney lanzará un vinilo con dos nuevas canciones: “Home Tonight” e “In A Hurry”.

El álbum Story of the Ghost de Phish, editado en 1998, tendrá un relanzamiento especial y el EP debut de Lizzo, Coconut Oil, también estará disponible. Katy Perry ofrecerá una edición limitada con nuevas canciones: “Never Really Over” y “Small Talk”.

Otros artistas que se suman al Record Store Day Black Friday serán The Dave Matthews Band, Willie Nelson, Norah Jones, The Weeknd y Jerry Garcia.