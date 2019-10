VIDEOS: Beck y Chris Martin cantan juntos “Loser” y “Nobody’s Fault But My Own”

El pasado sábado 12 de octubre el estadounidense Beck y el líder de Coldplay, Chris Martin tocaron juntos en la “Gala in the Garden” del Hammer Museum en Los Ángeles.

Beck en colaboración de Martin interpretaron su éxito “Loser” del álbum Mellow Gold, y el tema “Nobody’s Fault But My Own” de 1994 acompañados de instrumentos asiáticos.

Chris Gardner, periodista de The Hollywood Reporter, asistió al evento y grabó clips de la colaboración en la que Beck alentó a la multitud de celebridades e invitados a cantar con ellos.

Puedes ver los videos aquí

For final song of night, @beck and a seated Chris Martin (with five also sitting musicians) collab on Beck’s 1994 “Loser” and lyric I really heard was “forces of evil in a bozo nightmare.” #HammerGala pic.twitter.com/GsjeGNuJUb

— Chris Gardner (@chrissgardner) October 14, 2019