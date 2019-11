Roger Waters: “Piñera no reconocería la verdad aunque le cayera de frente”

El pasado miércoles, Roger Waters se conectó con la realidad de Chile al difundir un video donde expresa su solidaridad con las demandas ciudadanas de los chilenos. En el material, toca una cacerola por un minuto. “Es lo menos que puedo hacer. Espero poder ayudar de alguna otra manera, así que les envío todo mi amor”, comenta.

Pero ese no fue el único guiño de apoyo al movimiento que el cofundador de Pink Floyd. En una entrevista con radio Sonar, Waters profundizó en su indignación por el actuar de militares y carabineros en las calles del país bajo órdenes del gobierno.

“Hay gente que me ha enviado reportes de Santiago y he visto algunos videos de ciudadanos dándoles a las cacerolas, y de gente cantando con canciones de protesta en las calle. Y me han enviado videos de soldados saltando desde jeeps y disparándole a la gente en las calles. Bastante gráfico y muy bien grabado. Vi que le disparaban a la gente, principalmente con estos ‘balines’, y los están dejando ciegos. No están matándolos necesariamente, sino sacándoles los ojos. Los dejan discapacitados, lo que me parece repugnante, obviamente”, calificó.

“Cuando alguno de ustedes cae en las calles por culpa de algún policía por razón del sistema totalitario en el que viven, yo siento el dolor. En el siglo XXI nadie debería ser forzado a vivir en esas condiciones. Muestra que la sociedad se ha vuelto mala cuando esos métodos son empleados por los gobiernos de turno. Piñera me mintió hace siete u ocho años cuando estaba haciendo The Wall, me acuerdo de hablar de cómo Piñera mentía e iba a continuar mintiendo, porque no conoce nada más, no reconocería la verdad aunque le cayera de frente, así que sigan golpeando sus ollas y sartenes, mantengan las protestas pacíficas, porque es la forma más efectiva. Al final, la desobediencia civil no violenta es la manera más efectiva para crear esos cambios necesarios en su país y yo apoyo al pueblo chileno”, agregó.

Sobre lo mismo, el músico británico acusó que no está en la “naturaleza” de Sebastián Piñera “el querer preocuparse de otros que no sean los que manejan los recursos, porque la sociedad chilena, a su juicio, es una “sociedad manejada por las clases sociales”.

“Claro que lo remanente del régimen de Pinochet y la Constitución que le fue impuesta a la gente de Chile es conveniente para Piñera y sus aliados, porque les permite llegar a medidas totalmente autoritarias, que ves justo ahora en las calles. Debo decir que, desde aquí, tan lejos, es sumamente impresionante cómo uno o dos millones de personas salen a la calle y se reúnan para protestar”, comentó.

Finalmente, Roger Waters dijo que las demandas por las que se lucha en las calles de Chile son ideas nuevas, por lo que es algo que requerirá tiempo para instalarse.

“Hay una clase que maneja al resto. Al igual que en Estados Unidos y en Inglaterra y en todo el mundo, pero los movimientos se toman su tiempo. La idea de que los seres humanos ordinarios merecen tener derechos humanos y acceso a la ley y acceso al hábeas corpus y que gobiernos autoritarios no se les debería permitir arrestar gente en la calle y matar. Esas ideas son relativamente nuevas, deben tener unos 100 años y a veces las ideas se demoran un poco en establecerse y las ideas viejas se toman un tiempo para marchitarse y morir”, explicó.