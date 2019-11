Patti Smith en Chile: El gran concierto de la madrina del punk

A eso de las 21:15 de la noche, la afamada Patti Smith y su banda iniciaron su esperado concierto debut en Chile, en el Teatro Caupolicán. La artista ingresó al escenario sosteniendo la bandera el país.

La artista arrancó con “Dancing barefoot”. Tras este tema, la cantante siguió con “Redondo beach” y luego “Ghost dance”, asegurando que “esta es una canción de unidad”.

Smith dedicó “Beneath the southern cross” “a los torturados y los que perdieron sus ojos”. Según el último informe del Instituto Nacional de Derechos humanos hay unas 197 con heridas oculares, cifra que ha sido récord en el mundo que incluso llevó a la ONU a pedir que se termine con el uso de este tipo de dispositivo.

Asimismo, la artista dedico “Blakean Year” la dedica a todos los trabajadores y su lucha en el mundo. Y con el grandioso cover “Beds Are Burning” de Midnight Oil pidió salvar el planeta y el agua.

En total la artista interpretó 14 temas, entre ellos,“Gloria”, “Because the Night” y el cover “My Generation” de The Who.

Revisa el setlist del concierto aquí