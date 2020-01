“Lost in Yesterday”: El último adelanto del nuevo disco de Tame Impala

“Lost in Yesterday” es el último adelanto del cuarto disco de Tame Imapala titulado The Slow Rush.

En este tema, la banda de Kevin Parker grabar todos los instrumentos por si solo, ayudado por el ingeniero Greg Calbi, quien trabajó junto a John Lennon en su etapa solista. Además, grabó los discos anteriores de Tame Impala Lonerism (2012) y Currents (2015).

“Lost in Yesterday” se suma a las otras tres canciones que han sido parte del adelanto de este disco que son: “Borderline”,“It Might Be Time” y “Posthumous Forgiveness”.

Tal como reveló la banda en su cuenta de Twitter, este será el último tema antes del lanzamiento de este disco.

Escucha este tema aquí