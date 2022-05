Diana Ross y Tame Impala juntos en la banda sonora de “Rise of Gru”

“Turn Up the Sunshine” es la canción de Diana Ross que tendrá una versión junto a Tame Impala y que será parte de la película “Minions: Rise of Gru” que también junta a otros artistas para generar una banda sonora que está dando de qué hablar.

Hay otras versiones de canciones de los 70 interpretadas por diferentes músicos. Entre algunos están: St. Vincent con “Funkytown” de Lipps Inc., Phoebe Bridgers interpretará “Goodbye to Love” de Carpenters, Caroline Polachek la canción “Bang Bang” de Nancy Sinatra y Brittany Howard con “Shining Star” de Earth, Wind & Fire.

La banda sonora saldrá en vinilo el mismo día del estreno de la película el 1 de julio.

Estes el tracklist de la película:

01 Diana Ross [ft. Tame Impala] – Turn Up The Sunshine

02 Brittany Howard [ft. Verdine White] – Shining Star (Earth, Wind & Fire)

03 St. Vincent – Funkytown (Lipps Inc.)

04 BROCKHAMPTON – Hollywood Swinging (Kool & The Gang)

05 Kali Uchis – Desafinado (Stan Getz & Joao Gilberto)

06 Caroline Polachek – Bang Bang (Nancy Sinatra)

07 Thundercat – Fly Like an Eagle (Steve Miller Band)

08 Phoebe Bridgers – Goodbye To Love (The Carpenters)

09 Bleachers – Instant Karma! (John Lennon)

10 Weyes Blood – You’re No Good (Linda Ronstadt)

11 Gary Clark Jr. – Vehicle (The Ides of March)

12 H.E.R. – Dance to the Music (Sly and The Family Stone)

13 Tierra Whack – Black Magic Woman (Santana)

14 Verdine White – Cool

15 Jackson Wang – Born To Be Alive (Patrick Hernandez)

16 The Minions – Cecilia (Simon & Garfunkel)

17 G.E.M. – Bang Bang (Nancy Sinatra)

18 RZA – Kung Fu Suite

19 Heitor Pereira – Minions: The Rise of Gru Score Suite