Una playlist para celebrar los 61 años de la líder de The Bangles, Susanna Hoffs

Celebramos los 61 años de Susanna Hoffs, líder de la banda The Bangles, uno de los mayores grupos femeninos de la década del 80. Su mayor éxito fue “Walk like an Egyptian”, que en 1986 estuvo cuatro semanas al tope del Hot 100 de la lista Billboard. También se les recuerda por la balada “Eternal Flame” y “Manic Monday”, una canción compuesta por Prince que descartó para otros proyectos.

Susanna Hoffs siguió una carrera solista y está casada con el director de cine Jay Roach (Austin Powers, La familia de mi novia).